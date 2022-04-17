У Києві та області змінили тривалість комендантської години: нові обмеження з 17 квітня

В українській столиці та на Київщині відкорегували час комендантської години. Триватиме вона тепер на 2 години менше.

Так, у Києві та Київській області з неділі, 17 квітня, комендантська година діятиме з 22:00 до 5:00 ранку. Про це написав очільник столиці України Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

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Друзі! Важлива інформація! У Києві та області змінюється час комендантської години. Відсьогодні, з 17 квітня, комендантська година буде починатися годиною пізніше, а закінчувати годиною раніше. І триватиме з 22:00 до 5:00 ранку. Дотримуйтесь правил комендантської години. А також – не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, – йдеться у повідомленні Кличка.

Нагадуємо, що перебувати у цей час на вулиці можна лише за наявності спеціальних документів. А також покидати домівки дозволено у разі повітряної тривоги, аби перейти в укриття.

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