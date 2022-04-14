У Міноборони пояснили, чому не варто повертатися до Києва

Під час телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала киян не поспішати їхати до столиці. Також вона пояснила, з якими небезпеками це пов'язано.

Мешканцям Києва, які поїхати з міста під час активних бойових дій в області, не варто зараз повертатися додому. Також не варто пов'язувати це з датою 9 травня.

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У Міноборони повідомили, що росія зараз накопичує сили для агресії проти України й навряд після 9 травня ескалація піде на спад.

Ганна Маляр зазначила, що немає гарантії, що повертатися додому буде безпечніше у травні – зберігається загроза ракетних ударів по всій території України. Також росія досі має на меті захоплення всіє країни, зокрема й столиці. Також заступниця міністра оборони зазначила, що активна фаза війни продовжується і росія продовжує завдавати ударів по Харківській, Донецькій, Запорізькій областях.

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