Залізні вокзали: 10 міст отримали відзнаки від Укрзалізниці

Укрзалізниця відзначила 10 вокзалів та їхніх керівників, яким вдалося прихистити десятки тисяч людей, прийняти тисячі рейсів, скерувати сотні тонн гуманітарки на потреби оточених міст.

Київ, Харків, Краматорськ, Лиман, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Ужгород, Львів, Одеса – відтепер Залізні Вокзали. Про це повідомили на Telegram-каналі "Укрзалізниці".

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Також розповіли, що за 50 днів повномасштабної війни евакуювали потягами 3 724 202 людини – "це не суха статистика, а конкретні життя дітей, матерів, іноземних студентів, маломобільних та поранених, яких ми продовжуємо рятувати щодня". Особливе навантаження було протягом першого місяця.

"Інтерсіті з Харкова приїхав до нас повністю темним посеред ночі. В дорозі він був 20 годин. Його двері не відчинялися, бо люди підпирали їх зсередини спинами, нам довелося робити це зовні. Коли одні з дверей нам таки вдалося розсунути, зсередини повалив такий густий пар, ніби люди їхали у бані. Порахувати їхню кількість ми так і не змогли, але дітей було не менше чверті", – згадує начальник вокзалу у Львові Роман Сенишин про 3 березня. За перший місяць війни львівський вокзал прийняв понад 400 тисяч вимушених переселенців з усієї України.

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