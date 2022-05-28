У Києві створили квітник у вигляді українського літака "Мрія"

КО "Київзеленбуд" оприлюднив знимки з Деснянського Парку, де розквітла легендарна "Мрія". Це квіткова інсталяція на честь найбільшого та найпотужнішого у світі транспортного літака, збудованого конструкторським бюро імені Антонова АН-225.

Над композицією "Літак "Мрія" спеціалісти КП УЗН Деснянського району працювали протягом тижня. Вони створили квітник площею 85 квадратних метрів. Для цього вони висадили близько 9800 квітів різних сортів, використали майже 2 тонни білої мармурової крихти.

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За основу для ескізу взяли малюнок 8-річної доньки одного з працівників підприємства. А серед квітів є такі сорти: колеус, чорнобривці, бегонія, ценерарія та агератум.

"Катя обожнювала цей літак і дуже сумувала, коли його знищили. Дитинка світла, дуже вірить у перемогу України й що літак відбудують, бо він робив добрі справи. Дівчинка намалювала літачок і подарувала татові малюнок на роботу. Ми коли дізналися історію малюнка, то були дуже вражені й вирішили, зробити такий квітник", – зазначили в КП УЗН.

Цікаво, що усього у Києві планують створити понад 30 патріотичних квітників до Дня Києва, які будуть присвячені боротьбі України з російським окупантом.

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