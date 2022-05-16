У Києві з'явилося панно з квітів у вигляді марки з кораблем

На розв'язці створили квіткове панно за мотивами вже легендарної марки від Укрпошти про російський воєнний корабель. Дивіться, як виглядає квіткова "марка" у Києві.

Біля станції метро "Лівобережна" відтепер можна помилуватися великою клумбою, над якою працювали столичні садівники. Про це повідомили в одному з Київських Telegram-каналів та опублікували фото.

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"Якщо не встигли купити бажану марку, буде нагода зробити пам’ятне селфі", – зазначали в "Київзеленбуді".

Панно з квітів у вигляді марки з кораблем за розміром 13,8 на 4,5 метри. Там висадили тисячі квітів, серед яких є цинерарія, бегонія, чорнобривці, агератум, колеуси та багато інших.

Озеленювачі висадили рослини біля станції метро за шаблоном, який максимально відтворив марку від Укрпошти.

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