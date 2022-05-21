Мурал Свята Джавеліна й квітковий трактор, який тягне танк: у Києві з'явилися нові об'єкти

Жителі столиці мають нагоди побачити на власні очі новий мурал, який зробили із зображення "Святої Джавеліни", та трактор, який тягне танк, викладений з квітів.

Кожен воює та працює на своєму фронті задля нашої перемоги. До прикладу, у столиці з'являться два нові об'єкти, які можна назвати мистецькими. Вони точно підіймуть вам настрій, а може й бойовий дух.

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У Києві з'явиться новий мурал – великий малюнок на стіні будинку. Він буде у Солом'янському районі столиці. Мурал вже почали створювати й це буде зображення "Святої Джавеліни".

Київзеленбуд продовжує дивувати. Працівники від початку повномасштабної війни працювали й доглядали за рослинами. А після відходу російських військ від Київської області почали ще більше працювати задля озеленення столиці. Киян вже тішать тисячі висаджених рослин та квіткове панно у вигляді марки з кораблем. На цей раз Київзеленбуд перевершили себе й облаштували клумбу у вигляді трактора, який тягне танк. Такі от символи цієї війни!

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