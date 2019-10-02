Курс валют: чому долар і євро різко подорожчали на початку жовтня

2 жовтня курс валют в Україні суттєво змінився. Так, долар і євро різко подешевшали, а гривня відповідно впала в ціні. Ми розібрались, у чому ж причина такого стрибка курсу та що буде далі на валютному ринку.

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 3 жовтня 2019 року на рівні 24,85 гривні за долар, що на 30 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Відповідно, 2 жовтня курс долара становив 24,55 гривні, а євро – 26,76 гривні. При цьому котирування на чорному ринку вже сягли 25,55 – 25,86 гривні за долар, євро коштує 27,73 – 28,10 гривні.

Курс валют від НБУ / bank.gov.ua

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Отож, після тривалого зміцнення протягом вересня майже до позначки 24,0 українська гривня починає падати. Як пояснив головний експерт Ради НБУ Віталій Шапран, зростання долара обумовлене ослабленням припливу валюти від нерезидентів в ОВДП (Облігації внутрішньої державної позики).

За словами експерта, останній відчутний приплив валюти від нерезидентів був 26 вересня. Тоді портфель ОВДП у власності іноземних інвесторів досяг 97 млрд гривень. Крім цього фактора, Шапран допускає, що ринок також відреагував на інформацію НБУ про збільшення лімітів інтервенцій в середньому до 30 млн доларів в день.

Він прогнозує, що в майбутньому фактор нерезидентів відійде на задній план, але, в цілому, експерт не бачить причин для істотних коливань на валютному ринку України. "Не будемо забувати про те, що Україна збирає хороший урожай зернових, приплив валютного виторгу від якого припадає на жовтень і листопад", – пояснив Шапран.

Офіційний курс валют і ціни на пальне 2 жовтня / Телеканал "Прямий"

Аналітики FOREX CLUB прогнозують, що курс гривні в жовтні коливатиметься в діапазоні 24-25 грн за долар і 25,5-27,5 грн за євро. Підтримає гривню висока пропозиція іноземної валюти, пов'язана з припливом іноземних портфельних інвестицій і грошових переказів українців з-за кордону.

На кінець 2019 року експерти агентства S&P очікують курс 27 гривень за долар, а в державному бюджеті на 2020 рік прогнозований курс 28,2 гривні за долар.

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