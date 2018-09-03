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У Києві пройшов кольоровий забіг: відеофакт

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Кольоровий забіг у Києві - фото 1
Кольоровий забіг у Києві / kiev.informator

У столиці пройшов забіг Holi Run: 5 кілометрів щастя. Всі його учасники бігли і обсипалися фарбами Холі.

Для учасників забігу підготували три дистанції: 500 метрів бігли найменші спортсмени, 2 і 5 кілометрів – підлітки і дорослі відповідно.

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Головною родзинкою забігу стало те, що всі учасники бігли і обсипалися фарбами Холі.

В кінці забігу кожному учаснику вручили яскраві подарунки.

Також бігуни влаштували яскравий флешмоб – вони підкидали в небо фарбу, яка залишилася після забігу, фотографувалися і веселилися.

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Джерело: kiev.informator
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