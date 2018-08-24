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Парад на День Незалежності 2018: повне відео

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Військовий парад До дня Незалежності України - фото 1
Військовий парад До дня Незалежності України

24 серпня українці відзначають 27-й День Незалежності, тому у Києві проходить парад військ. Дивіться і святкуйте разом!

24 серпня у Києві пройде військовий парад до Дня незалежності України. Цього року він присвячений 27-й річниці незалежності та 100-річчю відродження української державності.

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Військовий парад на Хрещатику присвячений не тільки до Дня Незалежності України, а й до 100-ліття відродження української державності. За словами глави Міноборони Степана Полторака, під час параду виступають 250 одиниць військової техніки та 4,5 тис. силовиків.

Також до події долучились військові із щонайменше 15 країн-союзників, серед яких і учасники НАТО. На параді презентують нову техніку та зброю, якою вже користуються військові і яку лише тестують.

Парад на День Незалежності 2018 - дивитися повне відео онлайн:

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