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Поліцейський Lamborghini виконав незвичайне і водночас життєвоважливе завдання: відео

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Lamborghini Huracan - фото 1
Lamborghini Huracan / drivetribe

Італійські поліцейські врятували життя пацієнту завдяки Lamborghini Huracan. Службове 610-сильне купе задіяли для транспортування донорської нирки з Падуї в Рим.

Так, суперкар Lamborghini Huracan подолав 500 кілометрів швидше, ніж за три години, тоді як на звичайній швидкій допомозі дорога зайняла б понад п'ять годин.

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До того ж Huracan італійської поліції пристосований для перевезення донорських органів – передній багажник суперкара перетворили в холодильник, а поміж спеціального обладнання є дефібрилятор.

Поліцейське купе відрізняється від звичайного Huracan LP-610 особливою лівреєю, діодними синіми спеціальними сигналами спереду, ззаду, зверху і збоку, збільшеною антеною і наявністю комплексу фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Lamborghini Huracan був подарований італійській поліції у 2014 році через кілька місяців після прем'єри.

Lamborghini Huracan - фото 434172
Lamborghini Huracan

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Джерело: drivetribe
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