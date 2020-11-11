Водія Lamborghini не зупинив потік води, який накрив суперкар з дахом: відчайдушне відео

Ні для кого не секрет, що вода – найлютіший ворог будь-якого авто. Якщо проїхатися трасою у сильну зливу або потрапити в глибоку калюжу, вода може проникнути в двигун або вихлопну систему, що загрожує гідроударом і проблемами з проводкою. Але є відчайдухи, які намагаються ризикнути в грі зі стихією.

Так, власник яскраво-жовтого Lamborghini Huracan Spyder, який, попри повністю затоплену дорогу і безліч заглохлих автомобілів на ній, впевнено рухався вперед. При цьому рівень води на трасі був такий, що доходив до рівня дзеркал суперкара. Кілька разів його і зовсім накрило разом з дахом. Відзначимо, що висота кузова становить лише 1165 мм.

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Невідомо, чи доїхав водій до потрібної точки, але можна сказати з упевненістю, що настільки безтурботний вчинок не пройде безслідно для цього елегантного Huracan. На ремонт власнику доведеться розщедритися. Адже з огляду на той факт, що перед нами не купе з жорстким верхом, а версія Spyder, вода напевно потрапила і в салон суперкара.

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