У Києві посилюють контроль за дотриманням комендантської години

Правоохоронці Києва будуть посилено стежити за дотриманням комендантської години. Особливо контролюватимуть роботу столичних закладів.

Як пише пресслужба КМДА, поліція у Києві ретельніше патрулюватиме вулиці Києва у години, коли заборонено покидати домівки. Зокрема, більшу увагу звертатимуть на київські ресторани та нічні клуби, яким заборонено працювати після 23:00.

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Так, комендантська година у столиці та Київській області триває з 23:00 до 05:00. У цей період усі містяни повинні перебувати вдома. Виходити на вулицю можна лише для того, щоб спуститися в укриття під час повітряної тривоги. Пересуватися містом дозволено лише зі спецперепустками.

Нагадаємо, що наземний громадський транспорт Києва працює з 06:00 до 22:30, а метро – з 06:00 до 22:00.

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