У Києві встановили датчики, які фіксують рівень радіації: слідкувати можуть усі

У столиці встановили 5 спеціальних датчиків. Вони фіксують рівень радіаційного фону в режимі реального часу. Слідкувати за показниками можуть всі охочі, тож читайте далі та дізнайтеся, як це зробити!

У столиці України встановили датчики для контролю радіації Про п'ять нових датчиків, які виробили та встановили за кошти меценатів, повідомляють у КМДА.

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Начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний повідомив, що окрім відповідальних фахівців, які мають розширений доступ до системи, слідкувати за показниками мають змогу всі охочі.

Слідкувати за рівнем радіації можна за ЦИМ посиланням.

Датчики встановили на базі референтних пунктів спостереження за станом атмосферного повітря. Діапазон вимірювання становить від 0,04 мкЗв/год. до 30 Зв/год. Відомо, що контрольний рівень для Києва встановлено на рівні 0,26 мкЗв/год.

"Ми продовжуємо втілювати комплексний підхід в питанні моніторингу стану екології столиці. Автоматизована система контролю радіаційного стану – черговий крок у цьому напрямку. Унікальність системи полягає в тому, що рівень радіаційного фону в різних районах міста фіксується в режимі реального часу, а отже ми маємо змогу працювати з найактуальнішою інформацією", – зазначив Олександр Возний.

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