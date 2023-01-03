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У Києві посеред зими розквітли сакури (ФОТО)

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У Києві посеред зими розквітли сакури (ФОТО) - фото 1

У столиці цвітуть сакури, адже температурний рівень б'є всі рекорди. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

У "Київзеленбуд" показали актуальні фотографії цвітіння дерев сакури у парку "Наталка". Причиною такого незвичного явища стала аномально тепла зима, яка і "розбудила" ці дерева.

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У той час, коли ми загадували єдине найважливіше бажання на всіх, у парку "Наталка" розквітли сакури. Схоже на добрий знак, чи не так?", – йдеться в коментарі до допису.

У Києві посеред зими розквітли сакури (ФОТО) - фото 517944

У Києві посеред зими розквітли сакури (ФОТО) - фото 517945

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