У Києві посеред зими розквітли сакури (ФОТО)

У столиці цвітуть сакури, адже температурний рівень б'є всі рекорди. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

У "Київзеленбуд" показали актуальні фотографії цвітіння дерев сакури у парку "Наталка". Причиною такого незвичного явища стала аномально тепла зима, яка і "розбудила" ці дерева.

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У той час, коли ми загадували єдине найважливіше бажання на всіх, у парку "Наталка" розквітли сакури. Схоже на добрий знак, чи не так?", – йдеться в коментарі до допису.

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