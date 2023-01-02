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Рейтинг ТОП 10 найкращих ялинок у світі від BBC, київська – на 5 місці

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Рейтинг ТОП 10 найкращих ялинок у світі від BBC, київська – на 5 місці - фото 1

Головна ялинка України, яка розташована в Києві на Софійській площі, потрапила у рейтинг найкращих різдвяних дерев світу. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Рейтинг опублікували в інстаграмі BBC News. Українська столична ялинка потрапила у рейтинг найкращих новорічних дерев у світі. Наша "ялинка незламності" має 12 метрів висоти, а прикрашена вона тисячею куль синіх і жовтих кольорів й білими голубами, на верхівці майорить герб.

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Найкращі новорічні ялинки світу 2023:

  1. Вільнюс, Литва
  2. Гонконг, Китай
  3. Стокгольм, Швеція
  4. Каракас, Венесуела
  5. Київ, Україна
  6. Нью-Йорк, США
  7. Прага, Чехія
  8. Мілан, Італія
  9. Лондон, Великобританія
  10. Варшава, Польща

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