Рейтинг ТОП 10 найкращих ялинок у світі від BBC, київська – на 5 місці

Головна ялинка України, яка розташована в Києві на Софійській площі, потрапила у рейтинг найкращих різдвяних дерев світу. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Рейтинг опублікували в інстаграмі BBC News. Українська столична ялинка потрапила у рейтинг найкращих новорічних дерев у світі. Наша "ялинка незламності" має 12 метрів висоти, а прикрашена вона тисячею куль синіх і жовтих кольорів й білими голубами, на верхівці майорить герб.

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Найкращі новорічні ялинки світу 2023:

Вільнюс, Литва Гонконг, Китай Стокгольм, Швеція Каракас, Венесуела Київ, Україна Нью-Йорк, США Прага, Чехія Мілан, Італія Лондон, Великобританія Варшава, Польща

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