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Новий рік 2023

Отримайте безплатно енергоощадні LED-лампи – дізнайтеся, як це зробити

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Отримайте безплатно енергоощадні LED-лампи – дізнайтеся, як це зробити - фото 1

У пресслужбі Мінреінтеграції повідомили, що кожен українець може безкоштовно отримати енергоощадні LED-лампи. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

У Мінреінтеграції зазначили, що кожен українець від січня 2023 року може віддати 5 старих ламп розжарювання, а навзамін отримати 5 нових лампочок, які будуть заощаджувати електроенергію.

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"З нового року повнолітні українці зможуть безкоштовно отримати 5 світлодіодних ламп замість старих ламп розжарювання і в такий спосіб зробити свій внесок у балансування електросистеми України", – йдеться у повідомленні.

У такий спосіб українці зможуть суттєво економити – нові LED-лампи можуть заощадити країні в пікові години до 1,5 гігавата електроенергії. Приміром, 50 млн LED-лампочок можуть розвантажити роботу цілого реактора атомної електростанції.

Отримайте безплатно енергоощадні LED-лампи – дізнайтеся, як це зробити - фото 517915

Як і де обміняти лампочки?

Якщо ви вирішили скористатися цією програмою обміну, то потрібно попередньо залишити заявку у додатку держпослуг "Дія", а потім прийти у відділення "Укрпошти" й обміняти до 5 ламп старого зразка на таку ж кількість світлодіодних.

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