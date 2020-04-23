Американець знайшов у гаражі раритетний Mercedes-Benz: вартість мільйон доларів

В американському штаті Індіана в гаражі було виявлено забутий на довгі 44 роки Mercedes-Benz 300 SL 1960 випуску.

Власник автомобіля придбав легендарний родстер SL в 1976 році в передмісті Чикаго, але їздив на ньому недовго. Він поставив купе в гараж і з того часу не виїжджав. За 16 років автомобіль накатав американськими дорогами всього 23429 км.

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Родстер SL першого покоління випускали в період з 1957 по 1963 рік. За цей час було виготовлено всього 1858 автомобілів, причому в 1960-му виготовили всього 249 примірників в такому кузові.

Спочатку машина мала рідкісний сіро-синій колір, а салон був синій. Пізніше автомобіль перефарбували в сріблястий колір, а салон обшили чорною шкірою. Середня вартість родстера SL першої генерації сьогодні становить 1,1-1,7 млн. доларів. Рідкісну знахідку оцінили в $ 1095000.

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