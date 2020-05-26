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70-річний Dodge перетворили на сучасний всюдихід

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Dodge - фото 1
Dodge / motor

Американська майстерня Legacy Classic Trucks відома своїми яскравими та висококласними проєктами. Нове творіння умільців з Вайомінгу вражає не тільки якістю, але і ціною.

Основою проєкту став легендарний пікап Dodge Power Wagon 1949 року випуску.

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Ця модель в різних модифікаціях випускалася компанією Dodge протягом 35 (!) років. Дебютувавши в 1945 році, Power Wagon став спадкоємцем знаменитого армійського всюдихода Dodge WC часів Другої світової війни.

За своє довге конвеєрне життя пікап знайшов чимало шанувальників завдяки своїй надійності і невибагливості. У компанії Legacy Classic Trucks вирішили віддати данину поваги моделі, яка внесла важливий внесок в розвиток американської економіки в повоєнні роки.

70-річний Dodge перетворили на сучасний всюдихід - фото 406132

70-річний Dodge перетворили на сучасний всюдихід - фото 406133

70-річний Dodge перетворили на сучасний всюдихід - фото 406134

70-річний Dodge перетворили на сучасний всюдихід - фото 406135

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Джерело: motor
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