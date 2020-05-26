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70-річний Dodge перетворили на сучасний всюдихід
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Американська майстерня Legacy Classic Trucks відома своїми яскравими та висококласними проєктами. Нове творіння умільців з Вайомінгу вражає не тільки якістю, але і ціною.
Основою проєкту став легендарний пікап Dodge Power Wagon 1949 року випуску.
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Ця модель в різних модифікаціях випускалася компанією Dodge протягом 35 (!) років. Дебютувавши в 1945 році, Power Wagon став спадкоємцем знаменитого армійського всюдихода Dodge WC часів Другої світової війни.
За своє довге конвеєрне життя пікап знайшов чимало шанувальників завдяки своїй надійності і невибагливості. У компанії Legacy Classic Trucks вирішили віддати данину поваги моделі, яка внесла важливий внесок в розвиток американської економіки в повоєнні роки.
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