Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Реактивний Honda Civic подолав першу "сотню" за секунду: ефектне відео

  • 8
Стареньку Honda розігнали до шаленої швидкості - фото 1
Стареньку Honda розігнали до шаленої швидкості

Гоночна команда P-Racing перетворила старе купе Honda Civic на найшвидший повнопривідний автомобіль у світі: на розгін з місця до "сотні" драгстеру потрібно близько 1,1 секунди, а в рух його приводить 1500-сильна установка.

За основу взяли купе Civic п'ятого покоління.

Це цікаво: Юний водій розбив Mustang GT через три дні після покупки

Для того, щоб збільшити віддачу рядного 2,2-літрового чотирициліндрового двигуна, встановили потужну турбіну з тиском наддуву у понад чотири бари. В результаті доопрацювань агрегат видає близько 1,5 тисячі кінських сил. Крім того, Civic зробили повнопривідним і замінили коробку на чотиришвидкісну.

У результаті дрегстер здатний проїхати чверть милі (близько 420 метрів) за 7,45 секунди, видавши на фініші близько 300 кілометрів на годину. Для порівняння, звичайному Civic восьми секунд не вистачило б навіть на те, щоб розвинути швидкість 100 кілометрів на годину.

Читайте також: Іграшка для дорослих: як виглядає Rolls-Royce Cullinan, який вручну збирають 450 годин

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Післякарантинна мода: ТОП-5 критеріїв, які допоможуть вибрати барбершоп
  • 17 травня, 15:51
  • 237
Нові пісні травня: плейлист найкращої музики для чудового настрою
  • 17 травня, 12:25
  • 237
Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
  • 16 травня, 19:22
  • 379
Загрузка...
Новини