Реактивний Honda Civic подолав першу "сотню" за секунду: ефектне відео

Гоночна команда P-Racing перетворила старе купе Honda Civic на найшвидший повнопривідний автомобіль у світі: на розгін з місця до "сотні" драгстеру потрібно близько 1,1 секунди, а в рух його приводить 1500-сильна установка.

За основу взяли купе Civic п'ятого покоління.

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Для того, щоб збільшити віддачу рядного 2,2-літрового чотирициліндрового двигуна, встановили потужну турбіну з тиском наддуву у понад чотири бари. В результаті доопрацювань агрегат видає близько 1,5 тисячі кінських сил. Крім того, Civic зробили повнопривідним і замінили коробку на чотиришвидкісну.

У результаті дрегстер здатний проїхати чверть милі (близько 420 метрів) за 7,45 секунди, видавши на фініші близько 300 кілометрів на годину. Для порівняння, звичайному Civic восьми секунд не вистачило б навіть на те, щоб розвинути швидкість 100 кілометрів на годину.

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