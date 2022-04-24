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У Києві після великодньої ночі відновили комендантську годину з 22:00
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Сьогодні, 24 квітня, українці святкують Великдень. І у різних містах України на пасхальну ніч влада дещо змістила комендантську годину. У Києві обмеження також діяли на годину менше.
Так, з 23 на 24 квітня комендантська година в українській столиці та на Київщині тривала з 23:00 (суботи) до 5:00 ранку (неділі). Після Великодньої ночі Київ повертається у попередній режим – обмеження почнуть діяти з 22:00 до 05:00 уже відсьогодні (24 квітня). Про це пише пресслужба КМДА.
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Крім цього, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що Київ продовжує жити в режимі воєнного стану. Разом з тим, мешканці отримують усі комунальні послуги, працює громадський транспорт, аптеки, банки, заправки, СТО та торгові заклади. Для автомобільного сполучення лівого та правого берега відкрито Дарницький, Північний та Південний мости.
Нагадуємо, що заборонено відвідувати лісопаркові зони за межами житлових масивів – на околицях Києва та області продовжуються роботи з розмінування.
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