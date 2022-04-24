Просимо в Бога, щоб здійснилась наша мрія: Зеленський привітав українців з Великоднем

Президент Володимир Зеленський записав особливе звернення до українців, у якому привітав зі світлим святом Воскресіння Господнього.

Володимир Зеленський продовжує щодня записувати відео для українців та світу, а до Великодня він зняв окреме звернення з Софійського собору у Києві. Символічно саме ця споруда витримала всі навали та є найдревнішим християнським храмом, що повністю зберігся на східнослов’янських теренах. На це звернув увагу і президент, пише Радіо MAXIMUM.

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Я знаходжуся у великому місці, Великому Софійському соборі. В соборі, що закладено тисячу років тому на полі священної битви, де військо Київської Русі-України розгромило печенігів. В соборі, що не зруйнувала ні ординська навала, ні нацистська окупація, який вистояв попри все! Сьогодні всі ми віримо у нову перемогу України, і всі ми впевнені, що нас не знищить жодна орда і жодна нечисть, – наголосив він.

Президент додав, що хоч у цей світлий день більшість українців, як і він сам, не у світлому вбранні, але ми боремось за світлу ідею на боці світла.

На Великдень ми просимо в Бога великої благодаті, щоб здійснилася наша велика мрія – це ще один Великий день, день, коли в Україні настане великий мир. А з ним – вічна злагода й процвітання. З вірою та впевненістю в це я вітаю всіх вас зі святом Пасхи і Великоднем. Бережіть себе. Бережіть своїх близьких. Бережіть Україну! Христос воскрес! Воістину воскрес!, – сказав Зеленський.

Зеленський привітав українців з Великоднем, дивіться повне звернення:

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