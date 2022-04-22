Символ Небесної сотні: У Києві розцвіли 100 тисяч тюльпанів

У столиці України триває весна, попри війну та звірства російських окупантів. У Київзеленбуд показали, як у центрі розквітли тюльпани, які були висаджені на честь героїв Небесної сотні.

Працівники Київзеленбуд на своїй офіційній сторінці в соцмережах поділилися світлинами того, як зараз виглядає центр Києва. Там квітнуть 100 тисяч тюльпанів.

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Минулого року навесні ці квіти вперше розпустилися у столиці. Ці тюльпани – дарунок від Королівства Нідерландів. Україна отримала їх на знак шани й поваги до героїв Небесної сотні.

"Сьогодні вони як нагадування того, що наша війна триває вже не один рік. І в час найактивнішого протистояння ці квіти сприймаються по-особливому, вони наче промовляють "Життя переможе!", – коментують у Київзеленбуді.

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