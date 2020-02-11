У Києві один евакуатор за годину забиратиме відразу 5 машин

Радник мера столиці Максим Бахматов у своєму відеоблозі заявив, що евакуація автомобілів є дуже прибутковим бізнесом, тому чинна київська влада має намір його оптимізувати. Для цього, каже він, необхідно більше штрафмайданчиків для авто, а також більше місць, в яких власники змогли б оплатити штраф.

Зокрема, Максим Бахматов розповів, що черговий штрафмайданчик вже незабаром з'явиться по вулиці Набережно-Луговій, 4, що на території річного порту. Нагадаємо, що кілька років тому він працював. За його словами, до них звернувся власник цього майданчика Юрій Бродський і показав його. Там можна буде поставити близько 1,5 тисячі автомобілів, що дуже зручно.

Це цікаво: Українці активно купують нові авто: ТОП-10 марок січня

Радник київського мера пояснив, що основною ідеєю є евакуація якомога більшої кількості автомобілів і незабаром у них з'явиться можливість евакуювати по п'ять авто на годину навіть з центру міста.

Таким чином міська влада має намір провчити тих, хто паркується в не належних місцях. Щоб звільнити своє авто, його власнику доведеться витратити мінімум половину дня і при цьому заплатити 2 тисячі гривень.

Цікаво, що власники автівок рідко судяться стосовно таких ситуацій. І з тисяч випадків лише 10 розглядалися у судовому порядку.

Читайте також: Лайфхаки для водіїв: які двигуни потрібно прогрівати в зимовий час