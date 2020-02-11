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У Києві один евакуатор за годину забиратиме відразу 5 машин

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У Києві один евакуатор за годину забиратиме відразу 5 машин - фото 1

Радник мера столиці Максим Бахматов у своєму відеоблозі заявив, що евакуація автомобілів є дуже прибутковим бізнесом, тому чинна київська влада має намір його оптимізувати. Для цього, каже він, необхідно більше штрафмайданчиків для авто, а також більше місць, в яких власники змогли б оплатити штраф.

Зокрема, Максим Бахматов розповів, що черговий штрафмайданчик вже незабаром з'явиться по вулиці Набережно-Луговій, 4, що на території річного порту. Нагадаємо, що кілька років тому він працював. За його словами, до них звернувся власник цього майданчика Юрій Бродський і показав його. Там можна буде поставити близько 1,5 тисячі автомобілів, що дуже зручно.

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Радник київського мера пояснив, що основною ідеєю є евакуація якомога більшої кількості автомобілів і незабаром у них з'явиться можливість евакуювати по п'ять авто на годину навіть з центру міста.

Таким чином міська влада має намір провчити тих, хто паркується в не належних місцях. Щоб звільнити своє авто, його власнику доведеться витратити мінімум половину дня і при цьому заплатити 2 тисячі гривень.

Цікаво, що власники автівок рідко судяться стосовно таких ситуацій. І з тисяч випадків лише 10 розглядалися у судовому порядку.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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