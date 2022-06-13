У Києві на озері розквітли водяні лілії (фото)

Київська міська рада оприлюднила у своїх соцмережах фотографії з озера Тельбін, де можна побачити латаття. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

На водяній клумбі озера Тельбін щороку розквітає до 40 кущів німфей. Ці сортові водяні лілії декілька років тому висадили на озері мешканці Березняків.

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"З року у рік незвична клумба розрослася все більше і, зрештою, перетворювалася на місцеву легенду. Бо квіти різнобарвні та дуже ефектні. Щоб помилуватися ними приїжджають люди з різних районів столиці", – прокоментували у Київраді.

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