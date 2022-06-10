В Україні запрацював перший уловлювач сміття на річці

Пристрій захоплення сміття вже встановили на одній з українських річок й він вже повністю заповнений. Читайте далі та дізнайтеся подробиці, як працює цей уловлювач сміття.

Про це повідомив у своїх соцмережах екоактивіст Артем Приходько.

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"Trash Killer" – перший сміттєвий уловлювач відтепер працює в Україні. Його встановили на річці Уди (це права притока Сіверського Дінця, Харківська область), де він вже заповнився на 150%, що становить приблизно 4-5 тонн сміття.

Такий улов отримали за півтора місяця, адже попереднього разу пристрій чистили 18 квітня.

"Нагадаю, що з початку установки вже провели 5 очищень, загальна сума спійманого сміття склала приблизно 15 тонн, ця гідроспоруда ефективно відпрацювала в зимовий проміжок часу і витримала весняну повінь", – повідомив Артем Приходько.

Також він зазначив, що, обслуговування уловлювача перебуває на балансі КП КВЛК, тож наступного тижня планують чергове очищення та утилізацію сміття з уловлювача.

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