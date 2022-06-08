В Україні пропонують заборонити феєрверки, салюти та петарди

У парламенті зареєстрували законопроєкт, який передбачає заборону феєрверків, салютів та петард. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

На розгляді Верховної Ради України з'явився "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів".

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Ця заборона не поширюється на феєрверки класу F1 з низьким рівнем небезпеки та рівнем шуму до 60 дБ.

"Безпечне використання та контрольований обіг піротехнічних виробів на території України є важливою запорукою підтримання громадського порядку в суспільстві, захисту життя та здоров'я людей, а також охорони довкілля, зокрема тварин, від негативних наслідків такого використання. Особливу актуальність встановлення контролю та обмеження використання піротехнічних виробів набуває у зв'язку зі здійсненням російською федерацією актів збройної агресії, грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів", – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

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