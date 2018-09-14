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У мережі показали фантастичний захід сонця у Києві

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Початок осені ознаменувався в Києві традиційним дощем - фото 1
Початок осені ознаменувався в Києві традиційним дощем / izh

Столицю України Київ огорнув неймовірної краси захід.

У четвер, 13 вересня, небо над Києвом забарвилося в яскраві кольори практично всіх кольорів веселки.

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У мережі жителі столиці, вражені красою природи, стали публікувати фотофакти незвичайного явища. Варто відзначити, що вересень вступив в свої права в Києві чітко за календарем і не днем ​​раніше. Початок осені ознаменувався в Києві традиційним для цієї пори дощем.

У четвер природа змилостивилася над місцевими жителями і вирішила подарувати їм трохи естетичного задоволення.

У мережі показали фантастичний захід сонця у Києві - фото 275929
У мережі показали фантастичний захід сонця у Києві
У мережі показали фантастичний захід сонця у Києві - фото 275928
У мережі показали фантастичний захід сонця у Києві
У мережі показали фантастичний захід сонця у Києві - фото 275927
У мережі показали фантастичний захід сонця у Києві
У мережі показали фантастичний захід сонця у Києві - фото 275926
У мережі показали фантастичний захід сонця у Києві
У мережі показали фантастичний захід сонця у Києві - фото 275925
У мережі показали фантастичний захід сонця у Києві
У мережі показали фантастичний захід сонця у Києві - фото 275924
У мережі показали фантастичний захід сонця у Києві

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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