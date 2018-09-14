У мережі показали фантастичний захід сонця у Києві

Столицю України Київ огорнув неймовірної краси захід.

У четвер, 13 вересня, небо над Києвом забарвилося в яскраві кольори практично всіх кольорів веселки.

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У мережі жителі столиці, вражені красою природи, стали публікувати фотофакти незвичайного явища. Варто відзначити, що вересень вступив в свої права в Києві чітко за календарем і не днем ​​раніше. Початок осені ознаменувався в Києві традиційним для цієї пори дощем.

У четвер природа змилостивилася над місцевими жителями і вирішила подарувати їм трохи естетичного задоволення.

У мережі показали фантастичний захід сонця у Києві

У мережі показали фантастичний захід сонця у Києві

У мережі показали фантастичний захід сонця у Києві

У мережі показали фантастичний захід сонця у Києві

У мережі показали фантастичний захід сонця у Києві

У мережі показали фантастичний захід сонця у Києві

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