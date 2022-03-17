У Києві метро знову перевозить пасажирів: схема та графік потягів

Київська підземка сьогодні, 17 березня, знову запрацювала у режимі перевезень. У мережі опублікували актуальну інформацію для киян.

З закінченням подовженої комендантської години, яка тривала у Києві з 20:00 вівторка (15 березня) і до 7:00 четверга (17 березня), на лінії вийшли потяги метро, йдеться на сторінці Київський метрополітен у Facebook. Нагадаємо, що на час цієї 2-денної комендантської години руху поїздів було припинено.

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Розклад метрополітену Києва

Червона гілка – від ст. "Шулявська" до ст. "Університет";

– від ст. "Шулявська" до ст. "Університет"; Синя гілка – від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки" (без зупинки на станціях "Площа Незалежності", "Площа Льва Толстого");

– від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки" (без зупинки на станціях "Площа Незалежності", "Площа Льва Толстого"); Зелена гілка – від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі" (без зупинки на станціях "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота");

– від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі" (без зупинки на станціях "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота"); Працює ділянка "Славутич" – "Червоний хутір".

Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин. Але графік може оперативно змінюватись за необхідності.

Зверніть увагу! Наземний транспорт та метро для перевезень працюватимуть з 08:30 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюють і як укриття.

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