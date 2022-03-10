Скільки киян покинули столицю України: відповів Кличко

На жаль, війна Росії проти України змушує все більше українці покидати свої оселі. Так, наприклад, кожен другий киянин виїхав зі столиці нашої країни.

Про це в ефірі телеканалу "Рада" розповів мер Києва Віталій Кличко.

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За останніми даними, кожен другий киянин зараз місто Київ залишив. Тут трохи менш як 2 мільйонів мешканців зараз перебуває. Проте Київ зараз перетворився на фортецю. Кожна вулиця, кожна будівля, кожен блокпост зміцнюється, – розповів він.

В ефірі разом з Віталієм включився і Володимир. Він зазначив, що кияни-чоловіки вивозять з міста свої сім'ї та повертаються.

Сам Віталій Кличко додав, що плани окупантів із захоплення столиці не втілюються в життя. А все тому, що наші бійці героїчно захищають Бучу, Ворзель, Ірпінь, а також Гостомель. Населені пункти, де точаться запеклі бої.

Наші хлопці зривають усі плани оточити Київ, і в цьому напрямі ми всіма силами допомагаємо, – зауважив він.

За словами очільника міста, до територіальної оборони долучаються усі і актори, і музиканти, і спортсмени.

Такого духу ніколи не було. Кожен каже, що нічого не станеться, що місто не здадуть і ворог не пройде. Можу чітко кожному сказати: місто стояло і стоятиме, – наголосив Кличко.

Зберігайте спокій, а також бережіть рідних та близьких. Вірте у ЗСУ, а також підтримуйте українське військо. І вже дуже скоро ми зможемо гучно та весело відсвяткувати перемогу над окупантами.

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