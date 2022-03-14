Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Як працюватиме наземний транспорт Києва з 14 березня: актуальні маршрути

  • 28
Як працюватиме наземний транспорт Києва з 14 березня: актуальні маршрути - фото 1

Пересуватися українською столицею можна не лише на метро, а автобусами та трамваями. До уваги містян оновлені маршрути наземного громадського транспорту Києва.

Так, пресслужба КМДА опублікувала порядок роботи наземного громадського транспорту Києва на 14 березня.

І ще: Скільки киян покинули столицю України: відповів Кличко

Оновлені автобусні маршрути Києва

  • №24 – від вул. Лаврській до ст. м. "Арсенальна"
  • №62 – від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна"
  • №21 – через залізничну ст. "Зеніт" на просп. Бандери без заїзду на ст. м. "Почайна"
  • №73 – від вул. Милославській до вул. Каштанової
  • №101 – через залізничну ст. "Зеніт" на проспекті Бандери, без заїзду на ст. м. "Почайна"
  • №103 – від вул. Світлицького до вул. Єфремова через пл. Марченко
  • №51 – від ст. м. "Бориспільська" до мосту Патона
  • №55 – від ст. м. "Бориспільська" до мосту Патона
  • №115 – від вул. Заслонова до мосту Патона
  • №114 – від вул. Милославській до пл. Дарницькій
  • №114К – від вул. Милославській до ж. м. Райдужний
  • №47 – від ст. м. "Нивки" до вул. Стеценка
  • №69 – від Палацу спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова
  • №90 – від вул. Туполєва до вул. Симиренко
  • №22 – від вул. Медовий до вул. Саперно-Слобідський
  • №91 – вул. Ганни Ахматової – пл. Дарницька – б-р Перова – Північний міст – ст. м. "Шулявська" – Севастопольська площа – пл. Деміївська – ст. м. "Голосіївська"
  • №118 – від Політехнічного інституту до мосту Патона.
  • Рух автобусних маршрутів №1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 88, 100, 104 тимчасово не здійснюється.

Трамвайні маршрути, які працюють за сталими схемами

  • №2;
  • №8К;
  • №22К;
  • №29К;
  • №33А.

Інші маршрути працюють за постійними схемами. При цьому тролейбуси поки не здійснюють перевезення.

Важливо! Наземний громадський транспорт столиці в умовах воєнного стану працює з 08:00 до 19:00 в обмеженому складі на тих маршрутах, де можна забезпечити перевезення.

Читайте також: Де та як отримати продуктовий набір у Києві: список адрес

пропозиції партнерів
Новини