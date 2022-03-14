Як працюватиме наземний транспорт Києва з 14 березня: актуальні маршрути

Пересуватися українською столицею можна не лише на метро, а автобусами та трамваями. До уваги містян оновлені маршрути наземного громадського транспорту Києва.

Так, пресслужба КМДА опублікувала порядок роботи наземного громадського транспорту Києва на 14 березня.

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Оновлені автобусні маршрути Києва

№24 – від вул. Лаврській до ст. м. "Арсенальна"

№62 – від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна"

№21 – через залізничну ст. "Зеніт" на просп. Бандери без заїзду на ст. м. "Почайна"

№73 – від вул. Милославській до вул. Каштанової

№101 – через залізничну ст. "Зеніт" на проспекті Бандери, без заїзду на ст. м. "Почайна"

№103 – від вул. Світлицького до вул. Єфремова через пл. Марченко

№51 – від ст. м. "Бориспільська" до мосту Патона

№55 – від ст. м. "Бориспільська" до мосту Патона

№115 – від вул. Заслонова до мосту Патона

№114 – від вул. Милославській до пл. Дарницькій

№114К – від вул. Милославській до ж. м. Райдужний

№47 – від ст. м. "Нивки" до вул. Стеценка

№69 – від Палацу спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова

№90 – від вул. Туполєва до вул. Симиренко

№22 – від вул. Медовий до вул. Саперно-Слобідський

№91 – вул. Ганни Ахматової – пл. Дарницька – б-р Перова – Північний міст – ст. м. "Шулявська" – Севастопольська площа – пл. Деміївська – ст. м. "Голосіївська"

№118 – від Політехнічного інституту до мосту Патона.

Рух автобусних маршрутів №1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 88, 100, 104 тимчасово не здійснюється.

Трамвайні маршрути, які працюють за сталими схемами

№2;

№8К;

№22К;

№29К;

№33А.

Інші маршрути працюють за постійними схемами. При цьому тролейбуси поки не здійснюють перевезення.

Важливо! Наземний громадський транспорт столиці в умовах воєнного стану працює з 08:00 до 19:00 в обмеженому складі на тих маршрутах, де можна забезпечити перевезення.

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