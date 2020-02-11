У Києві хочуть перейменувати одну зі станцій метро: фото

Одну зі станцій Київського метрополітену хочуть перейменувати. Йдеться про станцію "Дорогожичі" на зеленій гілці метро. З такою ініціативою звернулися до київської влади в Меморіальному центрі Голокосту "Бабин Яр".

У центрі хочуть привласнити станції на Сирецько-Печерській лінії назву "Бабин Яр". Причому всі витрати по фінансуванню заходу готовий взяти на себе благодійний фонд організації.

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"Така ініціатива громадської організації пов'язана з тим, що станція метро "Дорогожичі" розташована безпосередньо на історичній території урочища Бабин Яр – місця пам'яті, де в 1941-1943 рр. відбулася одна з найбільших трагедій Голокосту", – йдеться в повідомленні центру.

На сторінці організації в Facebook з'явилася візуалізація, як буде виглядати логотип безпосередньо на станції метрополітену.

Крім іншого, благодійний фонд планує побудувати на території Бабиного Яру Меморіальний центр, до якого увійдуть музейна, освітня, науково-дослідна частини та сам меморіал. Такі зміни, на думку ініціаторів, допоможуть спростити навігацію для туристів, які хочуть відвідати місце страшної трагедії. Крім того, цей крок стане і даниною пам'яті та поваги героїзму всіх жертв Бабиного Яру, а також всіх постраждалих від цієї трагедії.

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