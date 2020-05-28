У Києві фіксують позитивну динаміку захворювань на коронавірус

У 54 жителів столиці лабораторно підтвердили за минулу добу захворювання коронавірус, серед них 11 медиків, а одужали 64 людини.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції.

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"Другий день у нас позитивна динаміка в співвідношенні тих, хто вилікувався і хто захворів. Це коли на добу одужує більше людей, ніж кількість тих, у кого підтвердили коронавірус. Так, за минулу добу в столиці одужали 64 людини. Всього коронавірус подолали 506 жителів міста".

Кличко зазначив, що серед хворих: 30 жінок у віці від 21 до 78 років і дві дівчинки, яким 1 рік і 11 років. А також 17 чоловіків від 18 до 76 років і п'ятеро хлопчиків від 2 до 17 років. У лікарні столиці госпіталізовано 10 пацієнтів. Решта лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів. На сьогодні в столиці 2793 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Мер Києва Віталій Кличко

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