Коли відкриють ТРЦ та готелі в Києві: стала відома дата

ТРЦ в Києві готуються до відкриття / pixabay

Комісія з надзвичайних ситуацій Києва дозволила відкриття в столиці торгово-розважальних центрів (без роботи розважальних зон) та готелів. Розповідаємо, коли вони відновлять свою роботу.

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, торгово-розважальні центри за умови дотримання санітарних норм та регламентів запрацюють уже в суботу, 30 травня.

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Також із 30 травня зможуть відкритись і готелі (крім хостелів), якщо будуть дотримуватися таких вимог:

Температурний скринінг співробітників та постояльців

Масковий режим поза номерами

Дозволяється одночасне перебування відвідувачів у вестибюлі з розрахунку не більше ніж одна особа на 10 квадратних метрах площі приміщення.



Ресторани в готелях поки що працюватимуть на винос та на обслуговування в номерах. Рішення ж щодо роботи ресторанів та кафе в Києві комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить окремо.

Станом на 27 травня у Києві зафіксовано 2739 підтверджених випадків COVID-19. При цьому 442 з них уже вилікувались, а 64 людей, на жаль, померли.

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