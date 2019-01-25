У Китаї знайшли найглибшу блакитну діру в світі

Блакитна діра в Південно-Китайському морі офіційно визнана найглибшою в світі.

Майже вертикальна блакитна діра Sansha Yongle розташована в районі Парасельских островів.

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Відомості про її глибині були перевірені і підтверджені Національним морським екологічним центром прогнозування Китаю (NMEFC).

За даними фахівців глибина Sansha Yongle – 300,89 метрів, діаметр верхньої її частини – 130 метрів, а біля основи – близько 36 метрів. У верхній частині діри можна зустріти не менше 20 видів морських мешканців. Для порівняння глибина Великої блакитної дірки в Белізі – 124 метра (при діаметрі 300 метрів), а глибина Блакитної діри Діна на багамському острові Лонг-Айленд – 202 метра. Остання, до речі, довгий час вважалася найглибшим утворенням такого роду.

У Китаї знайшли найглибшу блакитну діру в світі

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