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У Китаї знайшли найглибшу блакитну діру в світі

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Глибина Sansha Yongle – 300,89 метрів - фото 1
Глибина Sansha Yongle – 300,89 метрів / atimes

Блакитна діра в Південно-Китайському морі офіційно визнана найглибшою в світі.

Майже вертикальна блакитна діра Sansha Yongle розташована в районі Парасельских островів.

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Відомості про її глибині були перевірені і підтверджені Національним морським екологічним центром прогнозування Китаю (NMEFC).

За даними фахівців глибина Sansha Yongle – 300,89 метрів, діаметр верхньої її частини – 130 метрів, а біля основи – близько 36 метрів. У верхній частині діри можна зустріти не менше 20 видів морських мешканців. Для порівняння глибина Великої блакитної дірки в Белізі – 124 метра (при діаметрі 300 метрів), а глибина Блакитної діри Діна на багамському острові Лонг-Айленд – 202 метра. Остання, до речі, довгий час вважалася найглибшим утворенням такого роду.

У Китаї знайшли найглибшу блакитну діру в світі - фото 303586
У Китаї знайшли найглибшу блакитну діру в світі

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Джерело: atimes
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