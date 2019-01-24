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В Австралії прийшла рекордна спека

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Рекордна спека в Автралії - фото 1
Рекордна спека в Автралії

Температура б'є рекорди на півдні Австралії. Там стовпчик термометра наблизився до позначки у 50 градусів за Цельсієм.

Офіційно, температура піднялася до 47,7 градусів за Цельсієм. 80-річний рекорд побитий у місті Аделаїда.

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Оператор енергетичних мереж Австралії попередив про можливі проблеми з електрикою в штатах Південна Австралія і Вікторія на тлі активного використання кондиціонерів.

В Австралії прийшла рекордна спека - фото 303351

Попередній рекорд був встановлений у столиці штату Вікторія, Мельбурні, де в 2009 році стовпчик термометра піднявся до 46,4 градусів.

У соцмережах місцеві жителі діляться своїми спостереженнями за спекою:

В Австралії прийшла рекордна спека - фото 303352
В Австралії прийшла рекордна спека - фото 303350

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Джерело: theguardian
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