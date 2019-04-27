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У Китаї показали найбільший есмінець: відео

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Есмінець Nanchang - фото 1
Есмінець Nanchang / Кадр з відео

У пройдешньому в Циндао (Китай) параді, який був присвячений 70-річчю ВМС Народно-визвольної армії КНР, взяв участь перший есмінець проекту Type 055 Nanchang. Відповідне відео на YouTube опублікував телеканал CGTN.

Зазначається, що Nanchang призначений для супроводу ударних авіаносних груп і за своїми розмірами займає проміжне положення між американськими ескадреними міноносцями типів Zumwalt і Arleigh Burke.

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"Есмінці Type 055 є найбільшими надводними бойовими кораблями, що будуються зараз у світі", – пише видання.

Nanchang був спущений на воду в червні 2017 року. Згідно з даними Navy Recognition, зараз корабель проходить приймальні випробування.

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Джерело: youtube
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