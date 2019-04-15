У Німеччині в річці знешкодили бомбу часів Другої світової війни: з'явилося відео

У Франкфурті через знешкодження бомби часів Другої світової війни евакуювали зі своїх будинків близько 600 осіб. Згідно з планом, бомбу підірвали під водою в річці Майн у неділю, 14 квітня.

Під час вибуху пролунав гучний звук, на річці утворився великий фонтан. Поліція повідомила, що бомба більше не становить небезпеки. Від неї нічого не залишилося. У річці також помітили мертву рибу.

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Американську 250-кілограмову бомбу під час навчання з дайвінгу на річці виявили рятувальники. Після знешкодження бомби територія біля річки, закрита для автомобілів, велосипедів і пішоходів, знову стала доступною.

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