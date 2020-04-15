Блокпости в Україні: карта, де розташовані КПП у Києві та областях

На час карантину, який повинен запобігти поширенню коронавірусу Sars-Cov-2, на дорогах України встановили контрольно-пропускні пункти. До вашої уваги актуальна карта блокпостів в усіх регіонах, зокрема – у Києві.

На карантинних блокпостах чергують медики, правоохоронці та рятувальників, які виявляють порушників карантину, а також хворих. Такі контрольно-пропускні пункти є в усіх областях України.

До теми: Скільки хворих на коронавірус в Україні

"Слово і діло" склало онлайн карту розміщення КПП в Україні:

Найбільше блокпостів у Сумській області – 33, найменше – в Луганській області, там тільки 3.

У Вінницькій області встановлено 8 КПП

у Волинській області – 17

у Дніпропетровській області – 23 КПП

у Донецькій області – 5

у Житомирській області – 5

у Закарпатській області – 4

у Запорізькій області – 15

в Івано-Франківській області – 6

у Київській області – 10

у Кіровоградській області – 8

у Луганській області – 3

у Львівській області – 14

у Миколаївській області – 8

в Одеській області – 31

у Полтавській області – 7

у Рівненській області – 6

у Сумській області – 33

у Тернопільській області – 26

у Харківській області – 7

у Херсонській області – 12

в Хмельницькій області – 16

у Черкаській області – 4

у Чернівецькій області – 12

у Чернігівській області – 4

До вашої увага також карта, де розташовані КПП на в'їздах та виїздах Києва:

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