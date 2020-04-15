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Коронавірус Великдень

Блокпости в Україні: карта, де розташовані КПП у Києві та областях

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Блокпости в Україні: карта, де розташовані КПП у Києві та областях - фото 1

На час карантину, який повинен запобігти поширенню коронавірусу Sars-Cov-2, на дорогах України встановили контрольно-пропускні пункти. До вашої уваги актуальна карта блокпостів в усіх регіонах, зокрема – у Києві.

На карантинних блокпостах чергують медики, правоохоронці та рятувальників, які виявляють порушників карантину, а також хворих. Такі контрольно-пропускні пункти є в усіх областях України.

До теми: Скільки хворих на коронавірус в Україні

"Слово і діло" склало онлайн карту розміщення КПП в Україні:

Найбільше блокпостів у Сумській області – 33, найменше – в Луганській області, там тільки 3.

  • У Вінницькій області встановлено 8 КПП
  • у Волинській області – 17
  • у Дніпропетровській області – 23 КПП
  • у Донецькій області – 5
  • у Житомирській області – 5
  • у Закарпатській області – 4
  • у Запорізькій області – 15
  • в Івано-Франківській області – 6
  • у Київській області – 10
  • у Кіровоградській області – 8
  • у Луганській області – 3
  • у Львівській області – 14
  • у Миколаївській області – 8
  • в Одеській області – 31
  • у Полтавській області – 7
  • у Рівненській області – 6
  • у Сумській області – 33
  • у Тернопільській області – 26
  • у Харківській області – 7
  • у Херсонській області – 12
  • в Хмельницькій області – 16
  • у Черкаській області – 4
  • у Чернівецькій області – 12
  • у Чернігівській області – 4

До вашої увага також карта, де розташовані КПП на в'їздах та виїздах Києва:

КПП у Києві - фото 398265

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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