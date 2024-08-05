У Кенії хочуть запровадити податок на котів: що він передбачає

Любителі котів у столиці Кенії занепокоєні загрозою того, що сприймається як "податок на котів". А будь-яка розмова про податок у цій східноафриканській країні викликає неабияке обурення.

Пропозиція надійшла від міського округу Найробі, який хоче, щоб усі коти були зареєстровані їхніми власниками, що дехто називає "котячою катастрофою". Про це пише видання BBC.

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Це вимагатиме від власників котів у Найробі придбати річну ліцензію вартістю 200 кенійських шилінгів ($1,50; £1,20), а також доказ того, що тварині зроблено щеплення від сказу.

Мало того, "перренти" – так називають господарі котів – повинні будуть взяти на себе відповідальність за поведінку свого пухнастого друга, а ми всі знаємо, що коти не дуже добре слухаються вказівок.

Згідно з міським законопроєктом про контроль за тваринами та їх добробутом, вони повинні будуть стежити за тим, щоб їхні домашні улюбленці не "кричали або плакали так, що це порушує спокій" мешканців. Вони також будуть зобов'язані утримувати котів під час тічки.

Запропоноване законодавство спрямоване на покращення добробуту котів, але деяких мешканців міста ще треба переконати.



Також власники тварин повинні потурбуватися про щеплення / Фото freepik

Нещодавно кенійці змусили уряд відкликати фінансовий законопроєкт, що запроваджував низку спірних податків – і цей план округу Найробі дехто розглядає як частину апетиту уряду до отримання більших доходів.

"Спочатку податки на старі продукти, тепер обкладають податками власників котів. Залиште мою кицьку в спокої!" – сказала Хадіджа М. Фарах у мережі X, посилаючись на вже знятий з розгляду фінансовий законопроєкт.

Деякі кенійці також порушують питання про те, наскільки його можна виконати, враховуючи велику кількість безпритульних або здичавілих котів.

Чисельність котячого населення міста – за винятком левів у Національному парку Найробі – невідома, але вони всюдисущі: бродять вулицями, відпочивають у магазинах, харчуються на смітниках і в ресторанах.

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Нявкання котів різних регістрів часто розриває нічну тишу, особливо під час шлюбного періоду.