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ГУР передало Київському зоопарку двох совенят, яких українські воїни знайшли на Харківщині

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Совеня / ГУР

У Київському зоопарку тепер житимуть дві "штатні" сови ГУР МО України. Їх врятували бійці роти ударних безпілотних авіакомплексів під час виконання бойового завдання у Харківській області.

Птахів очікує реабілітація та адаптація. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов передав до Київського зоопарку двох совенят, яких знайшли бійці 92-ОШБ у зруйнованому будинку на Харківщині. Сови були у клітці виснажені та голодні. Їх вивезли з зони бойових дій.

Птахів, яких назвали Арей та Маґура, передали в зоопарк напередодні, 1 серпня. Тут вони житимуть у спеціальному авіарії.

Врятували двох совенят, які без українських захисників загинули б. Власне, наші воїни рятують життя не тільки українських людей, але і братів наших менших, – сказав Андрій Юсов.

Оскільки сови є символом Воєнної розвідки України, то їх передали під опіку очільнику ГУР Кирилу Буданову. Той, своєю чергою, вирішив передати птахів у Київський зоопарк.

Це позиція генерала Буданова, що це має бути спільна радість. І українські діти насамперед матимуть можливість спілкуватися з українськими совками, – додав Юсов.

Розвідка висловила вдячність за те, що зоопарк зосередився на реабілітації евакуйованих з фронту тварин. Гендиректор Кирило Трантін запевнив, що у совенят ГУР усе буде добре в новому домі.

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Сови

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Джерело: ГУР
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