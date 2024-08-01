У центрі Одеси знайшли великого пітона: що з ним зробили

У суботу, 27 липня, в центрі Одеси знайшли велику змію. Влада підозрює, що рептилія могла втекти з домашнього тераріуму.

Про це повідомляє видання Суспільне Одеса. За словами директора зоопарку Ігоря Білякова – це килимовий пітон.

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Плазуна розмістили в тераріумі на території зоопарку, наразі він лишатиметься там. За словами директора, жодних проблем зі здоров'ям у пітона не виявили. йому, ймовірно, близько 5-6 років. Також такі змії можуть виростати до кількох метрів завдовжки.

Дорослі особини виростають до трьох метрів. Найімовірніше, він жив у когось у квартирі й утік від господаря. Ці змії живуть у тропіках, тому випустити його в живу природу ми не можемо, – зазначив Біляков.

Чи віддадуть плазуна з тераріуму наразі невідомо. Як повідомив Ігор Біляков, власники ще мають довести, що пітон належить саме їм. Також, за його словами, у соцмережах з'явилася інформація, що змія або втекла з домашнього тераріуму, або ж її просто викинули.

Знайшли велику змію / Суспільне Одеса

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