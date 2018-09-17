У Карпатах зацвіла червона рута: фотофакт

Біля підніжжя Говерли трапилася природна аномалія.

У Картах розцвів рододендрон східнокарпатський, який часто називають червоною рутою. Осіннє цвітіння рослини вважається аномальним.

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Зазвичай ці квіти розпускаються в кінці травня. Про це повідомляють на сторінці Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства в Facebook.

"Ми тут бачимо рододендрон східноєвропейський – червону руту, дуже рідкісну. Є не тільки квіти рожеві, а є і білі квіти, які виглядають як альбіноси. У старовинній українській легенді розповідається про квітку, яка тільки раз на десять років зацвітає червоним кольором. І коли дівчина знайде квітку і подарує юнакові, той буде завжди любити її, ніколи не зрадить", – розповів директор ДП "Рахівське ЛДГ" Володимир Приступа.

Біля підніжжя Говерли трапилася природна аномалія

Біля підніжжя Говерли трапилася природна аномалія

Біля підніжжя Говерли трапилася природна аномалія

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