Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Фотограф створює історії з незвичайного ракурсу: казкові кадри

  • 14
Казкові фото від Джовани Рікало - фото 1
Казкові фото від Джовани Рікало / Jovana Rikalo

Талановита фотохудожниця через мінімалістичні фото зверху змушує людей вигадувати історії.

Знайомтесь, Джована Рікало (Jovana Rikalo) професійна фотохудожниця, яке нещодавно створила проект "Люби себе", у якому розповідала, як стати кращою версією себе, долати труднощі, а також надихати людей читати і допомагати собі. Вона виявила нову перспективу, яка здалась їй дуже цікавою: розповідати історії через фото зверху. Зацініть!

І ще: Художниця креативно оживила звичайне взуття

Казкові фото від Джовани Рікало - фото 276494
Казкові фото від Джовани Рікало / Jovana Rikalo
Казкові фото від Джовани Рікало - фото 276493
Казкові фото від Джовани Рікало / Jovana Rikalo
Казкові фото від Джовани Рікало - фото 276492
Казкові фото від Джовани Рікало / Jovana Rikalo
Казкові фото від Джовани Рікало - фото 276491
Казкові фото від Джовани Рікало / Jovana Rikalo
Казкові фото від Джовани Рікало - фото 276490
Казкові фото від Джовани Рікало / Jovana Rikalo
Казкові фото від Джовани Рікало - фото 276489
Казкові фото від Джовани Рікало / Jovana Rikalo
Казкові фото від Джовани Рікало - фото 276488
Казкові фото від Джовани Рікало
Казкові фото від Джовани Рікало - фото 276487
Казкові фото від Джовани Рікало / Jovana Rikalo
Казкові фото від Джовани Рікало - фото 276486
Казкові фото від Джовани Рікало / Jovana Rikalo
Казкові фото від Джовани Рікало - фото 276485
Казкові фото від Джовани Рікало / Jovana Rikalo
Казкові фото від Джовани Рікало - фото 276484
Казкові фото від Джовани Рікало / Jovana Rikalo
Казкові фото від Джовани Рікало - фото 276483
Казкові фото від Джовани Рікало / Jovana Rikalo

Читайте також: У Лос-Анджелесі відкрилася виставка картин Девіда Лінча

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Даша Астаф'єва кардинально змінила професію, а Сніжана Бабкіна – образ
  • 12:15, 16 вересня
  • 560
Дівчина тижня: гаряча українська ню-модель Інна Микитась, яка радує мережу пікантними фото
  • 17:10, 16 вересня
  • 1809
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 521944
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Мистецтво