Фотограф створює історії з незвичайного ракурсу: казкові кадри

Талановита фотохудожниця через мінімалістичні фото зверху змушує людей вигадувати історії.

Знайомтесь, Джована Рікало (Jovana Rikalo) – професійна фотохудожниця, яке нещодавно створила проект "Люби себе", у якому розповідала, як стати кращою версією себе, долати труднощі, а також надихати людей читати і допомагати собі. Вона виявила нову перспективу, яка здалась їй дуже цікавою: розповідати історії через фото зверху. Зацініть!

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Казкові фото від Джовани Рікало / Jovana Rikalo

Казкові фото від Джовани Рікало / Jovana Rikalo

Казкові фото від Джовани Рікало / Jovana Rikalo

Казкові фото від Джовани Рікало / Jovana Rikalo

Казкові фото від Джовани Рікало / Jovana Rikalo

Казкові фото від Джовани Рікало / Jovana Rikalo

Казкові фото від Джовани Рікало

Казкові фото від Джовани Рікало / Jovana Rikalo

Казкові фото від Джовани Рікало / Jovana Rikalo

Казкові фото від Джовани Рікало / Jovana Rikalo

Казкові фото від Джовани Рікало / Jovana Rikalo

Казкові фото від Джовани Рікало / Jovana Rikalo

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