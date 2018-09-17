Ці фантастичні фото перевернуть ваше уявлення про Іспанію

Іспанія у фото в стилі кіберпанк / Sofía Sanz

Талановита фотограф показала Іспанію з незвичайних ракурсів, і це варто побачити!

Знайомтесь, Софія Санз (Sofía Sanz) – талановита фотограф, яка обожнює ловити атмосферу кіберпанку у різних місцях.

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"Іспанію вважають країною з багатою історією, красивими соборами, мальовничими вуличками та неймовірними природними ландшафтами. Хоча це цілковита правда, але я хочу показати найменш відомі сторони моєї країни: сучасні аеропорти, лікарні, високі будівлі в неонових вогнях та бізнес-центри", – ділиться Софія.

Іспанія у фото в стилі кіберпанк / Sofía Sanz

Іспанія у фото в стилі кіберпанк / Sofía Sanz

Іспанія у фото в стилі кіберпанк / Sofía Sanz

Іспанія у фото в стилі кіберпанк / Sofía Sanz

Іспанія у фото в стилі кіберпанк / Sofía Sanz

Іспанія у фото в стилі кіберпанк / Sofía Sanz

Іспанія у фото в стилі кіберпанк / Sofía Sanz

Іспанія у фото в стилі кіберпанк / Sofía Sanz

Іспанія у фото в стилі кіберпанк / Sofía Sanz

Іспанія у фото в стилі кіберпанк / Sofía Sanz

Іспанія у фото в стилі кіберпанк / Sofía Sanz

Іспанія у фото в стилі кіберпанк / Sofía Sanz

Іспанія у фото в стилі кіберпанк / Sofía Sanz

Іспанія у фото в стилі кіберпанк / Sofía Sanz

Іспанія у фото в стилі кіберпанк / Sofía Sanz

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