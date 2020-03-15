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Погода в Україні 15 березня: точний прогноз по містах

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

15 березня в Україні очікується доволі холодна та волога погода, адже частину областей накриє мокрим снігом. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

15 березня, у неділю, частину областей накриють опади у вигляді мокрого снігу, а також посилиться вітер.Найближче потепління ж очікується вже з середини наступного тижня. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"15-го березня в Україні пануватиме повітряна маса арктичного походження: вночі 0-6 морозу, вдень 1-7 тепла, у південній частині вночі 0-4 тепла, вдень 3-8 тепла. Мокрий сніг, місцями з дощем, випадатиме у східних областях плюс Сумщина. Там також очікується сильний північний вітер. На решті території України в неділю, якраз посередині березня, між іншим, антициклон Helge зумовить суху сонячну погоду. Але не забувайте, що буде холодно, одягайтеся тепліше", – додала вона.

У Києві 15 березня прогнозується суха та сонячна погода, температура вдень до+3.

Прогноз погоди на 15 березня у містах України:

Погода в Україні 15 березня: точний прогноз по містах - фото 392148
  • Ужгород +6+8
  • Львів +4+6
  • Чернівці +4+6
  • Івано-Франківськ +4+6
  • Тернопіль +3+5
  • Рівне +3+5
  • Луцьк +3+5
  • Вінниця +3+5
  • Хмельницький +3+5
  • Житомир +3+5
  • Чернігів +2+4
  • Черкаси +3+5
  • Миколаїв +4+6
  • Одеса +5+7
  • Херсон +4+6
  • Сімферополь +4+6
  • Полтава +2+4
  • Суми +2+4
  • Харків +1+3
  • Дніпро +3+5
  • Запоріжжя +4+6
  • Донецьк +3+5
  • Луганськ +3+5

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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