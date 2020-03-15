Погода в Україні 15 березня: точний прогноз по містах

15 березня в Україні очікується доволі холодна та волога погода, адже частину областей накриє мокрим снігом. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

15 березня, у неділю, частину областей накриють опади у вигляді мокрого снігу, а також посилиться вітер.Найближче потепління ж очікується вже з середини наступного тижня. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"15-го березня в Україні пануватиме повітряна маса арктичного походження: вночі 0-6 морозу, вдень 1-7 тепла, у південній частині вночі 0-4 тепла, вдень 3-8 тепла. Мокрий сніг, місцями з дощем, випадатиме у східних областях плюс Сумщина. Там також очікується сильний північний вітер. На решті території України в неділю, якраз посередині березня, між іншим, антициклон Helge зумовить суху сонячну погоду. Але не забувайте, що буде холодно, одягайтеся тепліше", – додала вона.

У Києві 15 березня прогнозується суха та сонячна погода, температура вдень до+3.

Прогноз погоди на 15 березня у містах України:

Ужгород +6+8

Львів +4+6

Чернівці +4+6

Івано-Франківськ +4+6

Тернопіль +3+5

Рівне +3+5

Луцьк +3+5

Вінниця +3+5

Хмельницький +3+5

Житомир +3+5

Чернігів +2+4

Черкаси +3+5

Миколаїв +4+6

Одеса +5+7

Херсон +4+6

Сімферополь +4+6

Полтава +2+4

Суми +2+4

Харків +1+3

Дніпро +3+5

Запоріжжя +4+6

Донецьк +3+5

Луганськ +3+5

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