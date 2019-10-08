У Карпатах сніг: рятувальники дали поради мандрівникам

Погіршення погоди в України відзначилось снігом у Карпатах, тому у ДСНС нагадали туристам про правила сходження у гори. Це варто прочитати кожному!

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області склали перелік правил та поряд для тих, хто вирушає у туристичний похід найближчим часом. Через різке похолодання у Карпатах вже випав сніг, тому мандрівникам варто бути дуже обережними, уважно підходити до вибору одягу та спорядження, а також не забувати про елементарні правила безпеки.

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Поради рятувальників для туристичних походів:

Обов'язково інформувати близьких і знайомих про проходження маршруту та очікуваний час повернення з походу;

Уникати походів поодинці, мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи складає не менше ніж 3 особи;

Переконатися, що ваше екіпірування відповідає вимогам походу. Беріть з собою достатню кількість їжі та води (зігріваючі напої – чай, кава), а також необхідний теплий одяг, взуття і медикаменти;

Цікавитись умовами місцевості і прогнозом погоди;

Обов'язково взяти з собою перевірені туристичні карти.

Правила походу в гори взимку

"І, звичайно, головна вимога, це зареєструватися і отримати консультацію працівників гірської пошуково-рятувальної служби щодо обраного маршруту і можливого погіршення погодних умов", – додають у ДСНС.

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