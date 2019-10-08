Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День захисника України

У Карпатах сніг: рятувальники дали поради мандрівникам

  • 23
Правила походу в гори взимку - фото 1
Правила походу в гори взимку

Погіршення погоди в України відзначилось снігом у Карпатах, тому у ДСНС нагадали туристам про правила сходження у гори. Це варто прочитати кожному!

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області склали перелік правил та поряд для тих, хто вирушає у туристичний похід найближчим часом. Через різке похолодання у Карпатах вже випав сніг, тому мандрівникам варто бути дуже обережними, уважно підходити до вибору одягу та спорядження, а також не забувати про елементарні правила безпеки.

І ще: Погода в Україні 8 жовтня: на сході пройдуть дощі

Поради рятувальників для туристичних походів:

  • Обов'язково інформувати близьких і знайомих про проходження маршруту та очікуваний час повернення з походу;
  • Уникати походів поодинці, мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи складає не менше ніж 3 особи;
  • Переконатися, що ваше екіпірування відповідає вимогам походу. Беріть з собою достатню кількість їжі та води (зігріваючі напої – чай, кава), а також необхідний теплий одяг, взуття і медикаменти;
  • Цікавитись умовами місцевості і прогнозом погоди;
  • Обов'язково взяти з собою перевірені туристичні карти.
Правила походу в гори взимку - фото 360346
Правила походу в гори взимку

"І, звичайно, головна вимога, це зареєструватися і отримати консультацію працівників гірської пошуково-рятувальної служби щодо обраного маршруту і можливого погіршення погодних умов", – додають у ДСНС.

Читайте також: Погода на жовтень 2019 в Україні: прогноз, якою буде погода в регіонах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Пожежники вже їдуть: оголена Леся Нікітюк не на жарт розпалила мережу
  • 05 жовтня, 21:22
  • 11021
10 дурних запитань фітнес-тренеру: все, що вас цікавило
  • 02 жовтня, 16:21
  • 878
Моделі 90-х: як змінилася "Крихітка на мільярд" Ліза Фонсагрівс (18+)
  • Вчора, 16:21
  • 1159
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна