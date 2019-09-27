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Погода на жовтень 2019 в Україні: прогноз, якою буде погода в регіонах
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Погода в жовтні відзначиться в Україні періодичними потепліннями та бабиним літом, однак не обійдеться і без нічних заморозків та дощів. Детальніший прогноз на другий місяць осені читайте далі.
За попередніми прогнозами, жовтень для українців стане ще одним шансом насолодитись теплом перед зимою. Початок місяця буде доволі комфортним, адже денна температура коливатиметься на рівні +15+18, а вже до кінця жовтня буде холоднішати та відчутно побільшає опадів.
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Синоптики відзначають, що жовтень у 2019 році буде трохи теплішим за середні показники минулих років, однак не варто надто покладатися на імунітет, адже, крім теплих днів, будуть і періоди, коли температура вдень не підійматиметься навіть до +10.
Вранці та вночі у більшості областей Україні очікуються заморозки, можливий мокрий сніг. До того ж, у жовтні відчутно посиляться вітри, які у гірських районах можуть сягнути штормових позначок.
Також варто звернути увагу на тумани, які захоплюватимуть значну частину країну вранці та ввечері, погіршуючи видимість до 100 метрів.
Погода 1-10 жовтня в Україні буде несподівано теплою, до +15+18 вдень. Однак у період 11-20 жовтня стане свіжіше та вологіше, а на півдні вдень до +14. Також побільшає дощів з грозами. З 21 по 31 жовтня прийде справді осінній холод, вночі та вранці буде морозно, вдень повітря прогріється максимально до +10+12.
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