Погода в Україні 8 жовтня: на сході пройдуть дощі

8 жовтня в Україні втримається прохолодна та суха погода, лише у кількох областях можливі короткочасні дощі. Детальний прогноз по містах читайте далі.

8 жовтня, у вівторок, в країні все ще буде холодна погода з нічними заморозками, однак на вихідних ситуація відчутно покращиться. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Протягом дня – просто якесь знущання над громадянами: максимально +7+12 градусів. Єдиний осередок тепла і, що особливо дотепно з боку атмосфери – це буде вночі – виявиться на півдні. У Криму, на Запоріжжі та на Донеччині у нічні години місцями передбачається +10+15 градусів. Хоча б опади в більшості областей України малоймовірні, лише на Харківщині та Луганщині пройдуть невеликі дощі", – додала вона.

У Києві 9 жовтня вдень повітря прогріється до +8+10, дощів не очікується. А вже з середини тижня температура почне підійматися, хоча опадів побільшає.

Прогноз погоди на 8 жовтня у містах України:

Ужгород +9+11

Львів +9+11

Чернівці +9+11

Івано-Франківськ +9+11

Тернопіль +8+10

Рівне +8+10

Луцьк +8+10

Вінниця +8+10

Хмельницький +8+10

Житомир +8+10

Чернігів +8+10

Черкаси +9+11

Миколаїв +9+11

Одеса +10+12

Херсон +10+12

Полтава +8+10

Суми +7+9

Харків +8+10

Дніпро +10+12

Запоріжжя +10+12

Донецьк +10+12

Луганськ +10+12

Читайте також: Погода на жовтень 2019 в Україні: прогноз, якою буде погода в регіонах