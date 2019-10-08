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Погода в Україні 8 жовтня: на сході пройдуть дощі

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

8 жовтня в Україні втримається прохолодна та суха погода, лише у кількох областях можливі короткочасні дощі. Детальний прогноз по містах читайте далі.

8 жовтня, у вівторок, в країні все ще буде холодна погода з нічними заморозками, однак на вихідних ситуація відчутно покращиться. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Протягом дня просто якесь знущання над громадянами: максимально +7+12 градусів. Єдиний осередок тепла і, що особливо дотепно з боку атмосфери це буде вночі виявиться на півдні. У Криму, на Запоріжжі та на Донеччині у нічні години місцями передбачається +10+15 градусів. Хоча б опади в більшості областей України малоймовірні, лише на Харківщині та Луганщині пройдуть невеликі дощі", – додала вона.

У Києві 9 жовтня вдень повітря прогріється до +8+10, дощів не очікується. А вже з середини тижня температура почне підійматися, хоча опадів побільшає.

Прогноз погоди на 8 жовтня у містах України:

Погода в Україні 8 жовтня: на сході пройдуть дощі - фото 360151
  • Ужгород +9+11
  • Львів +9+11
  • Чернівці +9+11
  • Івано-Франківськ +9+11
  • Тернопіль +8+10
  • Рівне +8+10
  • Луцьк +8+10
  • Вінниця +8+10
  • Хмельницький +8+10
  • Житомир +8+10
  • Чернігів +8+10
  • Черкаси +9+11
  • Миколаїв +9+11
  • Одеса +10+12
  • Херсон +10+12
  • Полтава +8+10
  • Суми +7+9
  • Харків +8+10
  • Дніпро +10+12
  • Запоріжжя +10+12
  • Донецьк +10+12
  • Луганськ +10+12

Читайте також: Погода на жовтень 2019 в Україні: прогноз, якою буде погода в регіонах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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