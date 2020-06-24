Дорога розверзлася просто під ногами: шокуюче відео з Прикарпаття

Через потужні зливи кілька західних областей страждають від паводків та затоплень, а поблизу Яремче не витримала негоди і дорога. У мережі з'явилось моторошне відео траси, яка просто роз'їхалась перед людьми.

У ДСНС оголосили червоний рівень небезпеки через активні паводки на Прикарпатті та Буковині, адже через стихію руйнуються вулиці, помешкання та дороги. 23 квітня в Яремче також трапився зсув, який вдалось зафіксувати на камеру.

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Жінка з двома дітьми гуляла шляхом до Жонки, але прямісінько на їхніх очах дорога почала розсипатись та обвалюватись. В останній момент люди зуміли покинути небезпечний шматок траси, яка просто провалилась у бік річки через підмив води.

Ось так зараз виглядає ділянка дороги:

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