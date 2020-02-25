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Євробачення

У Канаді знайшли 16-річний зворушливий лист у пляшці: що у ньому

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Лист у пляшці - фото 1
Лист у пляшці / vancourier

Мешканка Ванкувера, прогулюючись по узбережжю, знайшла пластикову пляшку з листом. Однак, вона не змогла визначити, якою мовою він написаний.

Зрозуміла була тільки дата: листопад 2003 року. А значить, пляшка провела у воді понад 16 років. Дівчина показала послання лінгвістам. Вони визначили, що лист написано індонезійською мовою і є не чим іншим, як вираженими в поетичній формі роздумами про любов сина до матері.

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"Мама... Прости мене за те, що не слухав твої поради, хоча ти мала рацію. Мама... Прости мене за те, що соромився твоєї роботи, хоча ти ходила на неї заради мене, щоб нам було що поїсти. І ти ніколи не скаржилася на це, але у тебе є я, зарозумілий син, який не вміє бути вдячним", – говориться в ньому.

Лист був підписаний чоловічим ім'ям: Йоріс Наікамбо. Журналіст з Ванкувера визначив, що папір, на якому написане послання, взятий з календаря з передбаченнями. Вірш було написано на сторінці, датованій 28 вересня 2003 року. Календар міг бути надрукований в Гонконзі, Малайзії, Тайвані або в Сінгапурі.

У Канаді знайшли 16-річний зворушливий лист у пляшці: що у ньому - фото 388323

ТЕСТ: Який вірш Лесі Українки про тебе

Джерело: vancourier
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